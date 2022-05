Pioli: “Abbiamo fatto tanto, ma non tutto. Vedo i calciatori sereni”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è stato ragiunto dai microfoni di DAZN: “È un anno che i tifosi mi e ci emozionano, salutarli dopo l’ultima in casa era un dovere. Il lavoro non è ancora finito, manca una settimana, dobbiamo restare concentrati. Abbiamo giocato contro una squadra forte, che ha creato situazioni pericolose, ma siamo stati bravi sia in fase difensiva che a trovare soluzioni.

I miei giocatori non hanno perso lucidità e, come sempre, ci hanno creduto fino alla fine. Questa vittoria è un premio la il loro talento e la voglia di lavorare da squadra. Tutte le partite precedenti sono state difficili ma ci hanno insegnato che, restando dentro con la testa, abbiamo il talento per vincere. Sono arrivate vittorie che ci hanno dato fiducia e consapevolezza.

Sto vivendo delle settimane normalissime a Milanello, perché vedo l’atteggiamento positivo dei miei calciatori, che arrivano al campo serenamente, lavorano e scherzano tra di loro. Dovremo fare un’altra settimana così. Ai ragazzi ho fatto vedere un’intervista a Kobe Bryant dove parlava di come vincere i playoff, sappiamo di aver fatto tanto ma non tutto.

Quando abbiamo preso il Milan c’erano concetti e principi di gioco totalmente diversi, abbiamo avuto bisogno di tempo, ma ho dei giocatori che in campo possono fare di tutto, dunque la mia bravura doveva risidere nel non cambiare né spostarli troppo. Loro sono disponibili al massimo. Chiudere tutto stasera oppure fare un’altra settimana di passione e divertimento? Lei (a Stefano Borghi, autore della domanda, ndr) cosa dice?“.

Foto: Twitter Milan