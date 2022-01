Pioli: “Abbiamo fatto la partita giusta. Il nostro bicchiere è mezzo vuoto per i punti lasciati allo Spezia”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro la Juventus: “Il nostro è mezzo vuoto per la gara con lo Spezia, non per stasera. Avessimo vinto l’altra sera questo pari avrebbe un altro significato e la squadra lo sa. Juve e Inter diranno molto sul nostro futuro, se vinceremo il derby ci proveremo fino alla fine. Altrimenti sarà un campionato simile allo scorso anno dove siamo arrivati secondi solo all’ultimo. Serve rimanere attaccati e concentrati, continuando così e sapendo che per fare cose straordinarie ci vogliono sforzi eccellenti. E’ stata una gara giusta, ci è mancato qualcosa nell’area di rigore. A volte siamo stati poco precisi e poco decisi, ma anche il terreno di gioco ha influito non permettendoci di controllare bene il pallone. Ma sulla prestazione non posso dire nulla, siamo stati attenti e decisi, lasciando alla Juve poche occasioni”.

FOTO: sito milan