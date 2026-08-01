Pioggia di gol in Lazio-Avellino, finisce 6-3 per i biancocelesti: doppietta per Ratkov

01/08/2026 | 11:19:06

Nel test amichevole delle 9:30, la Lazio di Gennaro Gattuso, dopo essere passata in svantaggio con il gol di Di Maggio, travolge l’Avellino con un sonoro 6-3. Al vantaggio dei campani hanno risposto Federico Serra, la doppietta del serbo Ratkov, il gol di Belahyane e il rigore di Artistico. Nel finale accorciano le distanze Besaggio e Pandolfi, prima della rete conclusiva di Taylor.

Foto: Instagram Ratkov