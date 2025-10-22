Pioggia di gol in Champions: 43. Tutti i precedenti

22/10/2025 | 11:39:04

È stata una giornata da record, quella di ieri, in Champions League: ben 43 gol sono stati segnati su tutti i campi della competizione. L’unico match privo di reti è stato Kairat–Pafos, terminato sullo 0-0. Il precedente primato nel nuovo formato risaliva al 26 novembre 2024, con 40 reti complessive. Nella giornata di oggi, però, potrebbe essere superato un ulteriore record: quello del maggior numero di gol segnati in un intero turno di Champions, attualmente fermo a 67, stabilito proprio il giorno successivo al precedente primato.

Foto: Instagram Inter