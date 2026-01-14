Pio Esposito: “Vogliamo restare in vetta, aspettavo da tanto questo gol. Con Chivu legame speciale”

14/01/2026 | 23:10:25

Pio Esposito ha analizzato a DAZN la vittoria sul Lecce: “Aspettavo questo gol da tanto, il lavoro ripaga sempre e sono contentissimo perché lo aspettavo da tanto. Manca il gol in Champions, ma per ora va bene così. La corsa di Chivu? Nella mischia poi l’ho visto, era successo anche in Primavera che mi venisse ad abbracciare. Chivu? Il nostro è un legame speciale, anche se di poche parole. Siamo cresciuti insieme, lui come mister e io come calciatore in Primavera. Primo posto? Ci carica, non ci può spaventare, è quello che vogliamo tutti. Le partite sono tutte difficili e stasera ne è stata la dimostrazione. E’ un cammino difficile, ma vogliamo stare lassù”.

foto x inter