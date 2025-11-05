Pio Esposito: “Vestire questa maglia è qualcosa di speciale. Chivu? È una persona con grandi valori che rispetto tantissimo”

05/11/2025 | 12:10:48

L’attaccante dell’Inter classe 2005 Pio Esposito ha parlato in un’intervista al Matchday Programme della società. Queste le sue parole:

“L’insegnamento più importante che ho ricevuto quando sono arrivato qui? Credo sia quello che mi ha dato il primo allenatore che ho avuto all’Inter, Davide Aggio. Ci ha da subito fatto capire cosa vuol dire fare parte di un Club grande come l’Inter e quanto fosse importante comportarsi in modo corretto dentro e fuori dal campo perché vestire questa maglia è qualcosa di speciale. Il mio rapporto con Chivu? Abbiamo un rapporto bellissimo perché siamo cresciuti insieme, ognuno nel suo lavoro. Io ero nell’U14 nel suo primo anno da allenatore, poi ci siamo ritrovati in Primavera e infine in Prima Squadra. Siamo cresciuti insieme e questo ci ha legati. In Primavera mi ha responsabilizzato molto con la fascia da capitano, è una persona con grandi valori che rispetto tantissimo. La caratteristica che ruberei ai miei fratelli? Da Salvatore prenderei la visione di gioco e da Sebastiano la facilità del primo controllo orientato. La caratteristica che più mi ha aiutato in carriera? La voglia di lavorare è ciò che ha fatto la differenza per me, senza la mia voglia di non fermarmi mai non sarei arrivato qui. Poi la crescita fisica che ho avuto quando sono andato allo Spezia dopo la Primavera mi ha aiutato molto e ha fatto la differenza”.

Foto: Instagram Pio Esposito