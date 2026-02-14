Pio Esposito: “Una serata come questa la sogni da ragazzino”
15/02/2026 | 00:10:31
Francesco Pio Esposito, attaccante dell’Inter, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla Juventus.
Queste le sue parole: “Serate come questa le sogni quando inizi a giocare a calcio da piccolo, il massimo che potevo chiedere era una vittoria con gol ed è andata così, quindi sono felicissimo”. Un passo importante verso lo Scudetto… “Non si può ancora parlare di traguardo perché mancano tantissime partite, ma allo stesso tempo è una vittoria importantissima…”.
Foto: sito Inter