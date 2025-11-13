Pio Esposito: “Segnare con l’Italia è una grande emozione. Ora voglio sbloccarmi a San Siro”

13/11/2025 | 23:06:37

Pio Esposito ha parlato alla Rai dopo la vittoria con la Moldavia: “È sempre una grandissima emozione giocare con questa maglia, segnare ancora di più. Sono contento di questo. Retegui? Mi trovo molto bene con lui, è un attaccante molto completo, ha tutte le caratteristiche per essere compatibile con me, ma tutti i nostri attaccanti sono compatibili e forti. Con lui c’è una bella intesa. Bis domenica? Sarebbe molto bello, anche perchè a San Siro non mi sono ancora sbloccato nemmeno con l’Inter. Magari succede prima con la Nazionale”.

Foto: Instagram Pio Esposito