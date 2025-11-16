Pio Esposito sblocca Italia-Norvegia: azzurri avanti 1-0 al 45′

16/11/2025 | 21:36:02

Una buona Italia chiude in vantaggio 1-0 contro la Norvegia. Una girata di Pio Esposito ha sbloccato la sfida tra Italia e Norvegia a San Siro. Cross di Dimarco dalla sinistra, il centravanti dell’Inter protegge palla al limite dell’area piccola, si gira e segna il suo primo gol a San Siro. Al 35′ gli azzurri sfiorano il raddoppio ancora una volta sull’asse interista Dimarco-Pio Esposito, ma il colpo di testa dell’attaccante finisce a lato di poco.