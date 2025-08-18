Pio Esposito: “Il gol al River? Un’emozione fortissima. Ecco perché ho scelto il numero 94”

18/08/2025 | 15:00:53

Francesco Pio Esposito ha rilasciato di recente un’intervista ai microfoni di DAZN. La sue dichiarazioni: “L’esultanza come Braccio di Ferro è nata con un mio ex compagno di squadra dello Spezia, Petko Hristov“. Sulla trasformazione fisica: “Dall’anno in Primavera all’Inter allo Spezia ho avuto una trasformazione fisica molto importante su cui ho lavorato molto e lui era il compagno di squadra con cui mi fermavo in palestra tutti i giorni dopo l’allenamento ed è nata questa cosa un po’ scherzosamente, quando finivamo di far palestra ci specchiavamo”. Sul primo gol con la maglia dell’Inter: “Contro il River Plate ho segnato il mio primo gol con questa maglia, è una cosa che in realtà faccio ancora fatica a realizzare, a volte mi torna in mente ed è una cosa davvero particolare per me. È stata un’emozione fortissima, un’emozione incredibile. Quando esulto dopo quel gol c’è un momento in cui sono spaesato, questo fa capire quanto sia stata un’emozione fortissima. Per me tornare a vestire questa maglia è un sogno che si avvera”. Sul numero di maglia: “Ho scelto il numero 94 come dedica al mio quartiere, il Ciceron 94, e al campetto dove siamo cresciuti io e i miei fratelli. Ci tenevo a questa dedica perché è il posto dove è iniziato tutto”. Una chiosa finale: “Vestire la maglia della propria squadra del cuore e della Nazionale è il sogno di ogni bambino che inizia a giocare a pallone, è il mio sogno che voglio realizzare e toccare con le mie mani”.

Foto: Instagram Pio Esposito

