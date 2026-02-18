Pio Esposito risponde a Fet: Bodo/Glimt-Inter è 1-1 all’intervallo. Proteste dei padroni di casa al gol del pareggio nerazzurro

18/02/2026 | 21:50:28

Concluso il primo tempo a Bodo, dove l’Inter è riuscita a pareggiare la rete del vantaggio dei padroni di casa, in una gara non facile per gli uomini di Chivu.

Bodo/Glimt che parte bene e la sblocca al 20′. Bella azione in transizione dei padroni di casa guidata da Bjorkan e Hogh e conclusa da Fet con un bell’inserimento e un tiro fulmineo da distanza ravvicinata dopo tocco di tacco dello stesso Hogh. Risponde l’Inter e al 26′ palo di Darmian! L’esterno arriva di gran carriera sul cross da sinistra di Carlos Augusto che non trova le punte, tiro di controbalzo di collo esterno che centra in pieno il legno. Alla mezz’ora, pareggia l’Inter. Cross di Darmian, Carlos Augusto lotta in area, la palla resta nella zona di nessuno, irrompe Pio Esposito e pareggia per l’1-1. Proteste del Bodo per un possibile fallo di mano dell’attaccante, ma dopo un controllo la rete viene convalidata.

Primo tempo che si chiude 1-1 ma Bodo che protesta per la rete del pareggio nerazzurra, viziata da un fallo di mano.

Foto: sito Inter