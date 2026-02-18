Pio Esposito: “Rimonta possibile. Nel secondo tempo troppi errori”

18/02/2026 | 23:15:34

Francesco Pio Esposito, attaccante dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Prime Video dopo la sconfitta per 3-1 nel playoff d’andata di Champions League contro il Bodo/Glimt.

Queste le sue parole: “Così a caldo non saprei ma probabilmente i due gol nella ripresa sono stati fatti in breve tempo e ci hanno dato la botta finale, dopo siamo riusciti a reagire ma purtroppo senza riaprirla. Sicuramente è una sconfitta che pesa, però abbiamo la fortuna di avere un’altra possibilità e dobbiamo dimenticarla subito, è ancora molto fattibile al ritorno”.

C’è stato un problema di atteggiamento? “Non credo, questa è una squadra forte per quanto magari non abbia un grandissimo nome ma ha battuto Manchester City e Atletico Madrid, in casa ha vinto la maggior parte delle partite giocate, forse è una squadra sottovalutata e non credo che abbiamo sbagliato atteggiamento. Sicuramente potevamo e dovevamo fare meglio, io come tutta la squadra”.

Foto: sito Inter