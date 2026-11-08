Pio Esposito: “Ormai l’ho capito: se non segni per tre partite sei scarso, se ne fai due di fila sei forte”

08/11/2026 | 20:44:24

Le parole di Pio Esposito a Sky Sport: “Il gol è importante per la gara che dovevamo fare l’importanza della sfida: sono contento che l’approccio che è tanto mancato all’inizio oggi c’è stato. La pressione? Ormai ho capito che se passano tre partite non fai gol sei scarso, se ne fai due di fila sei forte: cerco di non ascoltare, tenere equilibrio e lavorare forte in settimana”.

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