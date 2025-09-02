Pio Esposito: “La convocazione in Nazionale è una gioia. Sta succedendo tutto velocemente”. Su Lautaro e Thuram…

02/09/2025 | 14:37:50

Conferenza stampa in Nazionale, con l’attaccante dell’Inter, Francesco Pio Esposito, che ha parlato delle emozioni della prima convocazione a 20 anni: “Sicuramente sta succedendo tutto molto velocemente. Sono molto contento di essere qui per la prima convocazione, una emozione grandissima. Dell’esordio con l’Inter… Serve grande equilibrio: questo è un momento molto positivo, ma nel calcio può cambiare tutto velocemente e serve grande equilibrio”.

Da attaccante devi sgomitare tra Thuram e Lautaro “Non è uno sgomitare, ma un voler imparare sempre qualcosa da loro perché sono tra gli attaccanti più forti del momento. Per me è una opportunità”.

All’estero hanno più coraggio nel lanciare i giovani? “E’ un dato oggettivo, all’estero vengono lanciati più giovani e più presto. Non so il motivo, ma è così”.

A cosa ruberesti a Lautaro e Thuram?

“A Lautaro la fame, la cattiveria. Fa tutto sempre al 100%, anche in allenamento. A Marcus la semplicità nel fare le cose, nel saltare l’uomo”.

Foto: sito l’Inter