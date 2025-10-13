﻿Pio Esposito, la blindatura non è un problema, ma solo un premio meritato

13/10/2025 | 19:24:52

Il club che ha cercato di strappare più di altri Pio Esposito all’Inter era stato il Napoli, a primavera inoltrata, quando l’idea era quella di presentare una proposta da 35 milioni per arrivare a 40 con i bonus pur di assicurarsi un 2005 dal futuro a colori. Ma presto il Napoli ha capito che non sarebbe stata aria, soprattutto che non ci sarebbe stata cifra al rialzo tale da scardinare le certezze dell’Inter. Totalmente incedibile, al punto che la famosa blindatura invocata in queste ore (con adeguamento del contratto) non è un problema o un titolo di giornale per creare aspettative, piuttosto un premio strameritato che verrà corrisposto in automatico, sapendo di avere in casa un predestinato.

Foto: Instagram Pio Esposito.

