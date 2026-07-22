Pio Esposito: “Io come Milito o Kane? Non voglio scomodare nessuno, sono semplicemente Pio”

22/07/2026 | 11:00:34

Giudizio sulla passata stagione, obiettivi futuri, paragoni scomodi e il sogno di segnare in un derby: Francesco Pio Esposito si racconta ai microfoni di Sport Mediaset dal ritiro tedesco dell’Inter.

Le sue parole sull’andazzo della scorsa annata: “Sicuramente quando giochi nell’Inter, lo fai per vincere, quindi è inutile nascondersi, Scudetto e Coppa Italia erano gli obiettivi e ci siamo riusciti. Sono molto contento che la prima stagione è arrivata con due trofei e ora pensiamo ai prossimi”.

L’obiettivo dell’anno prossimo: “Penso che la cosa più importante sia mantenere l’equilibrio, quindi l’obiettivo è continuare questo percorso di crescita che sto facendo e migliorare sempre le prestazioni e crescere così con equilibrio. Un numero di gol? No, sono scaramantico”.

Sui paragoni scomodi: “Dimarco l’ha paragonata a Milito e Kolarov a Kane: si rivede in questi esempi? In allenamento scherziamo, non voglio scomodare assolutamente Diego Milito, non voglio scomodare nessuno, sono Pio e non voglio paragonarmi a campioni del genere. Io sono un ragazzo che lavora per crescere ogni giorno e lavoriamo per raggiungere gli obiettivi”.

Il sogno di segnare al Milan: “Sicuramente sarebbe una bella cosa segnare al derby, però ci focalizzeremo su vincere più partite possibili in campionato per arrivare a vincere lo Scudetto. Che poi siano quelle del derby o tutte le altre 36, secondo me poco cambia. Ovviamente il derby ha sempre un sapore diverso, un’importanza incredibile per la storia della città e sicuramente si fa il massimo per vincere. Però anche se non abbiamo vinto i due derby abbiamo vinto lo Scudetto e direi che va benissimo così”.

L’importanza dei leader: “Bastoni è un leader di questa squadra, quindi è una figura importantissima per il nostro gruppo. Per me che sono arrivato l’anno scorso è un esempio. Lautaro? Dopo la finale non ci siamo ancora sentiti e aspettiamo che ci raggiunga qui, lo aspettiamo a braccia aperte”.

Foto: X Inter