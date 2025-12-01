Pio Esposito: “Inter? Avevo ansia a passare dalla B alla finalista di Champions. Il gruppo mi ha resto tutto più facile”

01/12/2025 | 18:58:05

Pio Esposito ha parlato a Sky Sport durante la cerimonia del Golden Boy: “Una cosa che ti porta a dare quel qualcosa in più, un’emozione che non si può spiegare a parole vestire una maglia così. Arrivare dalla Serie B allo spogliatoio della squadra finalista di Champions… avevo un po’ di ansia. Dal primo istante devo dire che tutti i compagni mi hanno fatto sentire a mio agio e hanno reso tutto più facile, è un gruppo fantastico e li ringrazio per questo. Fastidio no, ho sempre sognato di fare questo e voglio farlo per tutta la vita. Responsabilità giusto averle se giochi con l’Inter e l’Italia, penso a dare tutto ogni giorno e raccolgo i frutti del lavoro”.

Foto: Instagram Pio Esposito