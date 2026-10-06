Pio Esposito: “Indossare la maglia della Nazionale è sempre una emozione particolare. Vialli? Un esempio per i giovani”

06/10/2026 | 21:41:03

L’attaccante dell’Inter e della Nazionale italiana, Pio Esposito, ha parlato in occasione del Premio Vialli dove ha ricevuto il Premio Goleador. Queste le sue parole:

“Posso solo ringraziare il ct per la fiducia che mi ha dato fin dall’inizio. Indossare la maglia della Nazionale è sempre una emozione particolare, sempre diversa. Ho vestito la maglia azzurra dall’Under 16. Quando indossi la maglia azzurra è l’emozione più bella: è il sogno di ogni bambino quando inizia a giocare a calcio. Vialli? Di Vialli ho sempre sentito parlare come di una persona molto umile e un esempio per i giovani, dai forti valori morali extra-campo. Ricevere questo premio mi inorgoglisce molto”.

Foto: X Azzurri