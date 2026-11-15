Pio Esposito illude l’Italia: all’intervallo è 3-1 Belgio

15/11/2026 | 21:15:17

Mezz’ora di fuoco al King Baudouin Stadium di Bruxelles. L’Italia si porta in vantaggio dopo appena 11 minuti grazie al decimo gol in Nazionale di Pio Esposito che, in allungo, sfrutta un assist di Kayode e la incastona, con l’aiuto della traversa, alle spalle di Lammens. Nel momento migliore degli Azzurri, però, arriva il pari immediato del Belgio. Dagli sviluppi di un tiro deviato di De Bruyne, la palla schizza sul piede destro di Tielemans che vede al centro dell’area De Ketelaere, il quale svirgola ma serve involontariamente De Cuyper e il giocatore del Brighton la mette dentro. Sette minuti dopo, è Ngoy a portare in vantaggio il Belgio con un tiro secco dopo una mischia in area. La Nazionale di Mancini esce dalla gara e subisce anche la terza rete con un capolavoro di Doku che, con una serpentina, lascia sul posto 4 avversari e la mette dentro.

Foto: Instagram Doku