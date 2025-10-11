Pio Esposito: “Il primo gol in Nazionale. Faccio fatica a realizzare. Ma è solo l’inizio”

11/10/2025 | 23:14:06

Francesco Pio Esposito, attaccante dell’Inter e della Nazionale, ha parlato ai microfoni di Sky dopo il 3-1 sull’Estonia e il suo primo gol in Nazionale: “Ringrazio la squadra e il mister per come mi hanno accolto, c’è un’armonia fantastica in questo gruppo e così è più facile giocare. Sono contento, è merito della squadra che ti consente di avere palloni giocabili”.

In cosa dovete essere più bravi giocando con un altro centravanti? “È importante mettere da parte l’egoismo, sempre, ma soprattutto giocando uno per l’altro. Bisogna aiutare il compagno, chi segna non è importante: conta portare a casa il risultato insieme”.

Cosa rimane dentro dopo un gol in Nazionale? “Sono molto emozionato, sono cose che non riesci a spiegare e capire a caldo. Devo ancora realizzare, sono contentissimo: è successo tutto molto velocemente”.

È solo l’inizio… “Assolutamente, deve essere un punto di partenza. Sono una persona molto autocritica, a cui non piace accontentarsi”.

Dobbiamo andare al Mondiale, è un altro tassello. “Non si può guardare indietro, dobbiamo pensare alle partite che ci rimangono e pensare a fare il meglio possibile. È l’unica cosa che ci rimane da fare”.

Dedica? “Alla mia famiglia, che c’è sempre stata e mi ha aiutato a raggiungere l’obiettivo”.

Foto: Instagram Azzurri