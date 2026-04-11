Pio Esposito: “Ho deciso io di calciare il primo rigore. Non ho mai detto di essere un fenomeno o di valere 100 milioni”

11/04/2026 | 11:33:58

Francesco Pio Esposito, attaccante dell’Inter, ha parlato al Corriere della Sera, tornando in particolare sulla mancata qualificazione al Mondiale con l’Italia e sul rigore sbagliato contro la Bosnia.

Queste le sue parole: “Ho fatto fatica a metabolizzare subito la delusione. Avevo lo sguardo fisso in un punto e non riuscivo a capire cosa fosse successo, ero sotto terra. Il primo pensiero è di aver deluso i compagni, le persone a casa, gli amici, la famiglia. Rigori ne calcerò ancora, ne segnerò e qualcuno lo sbaglierò: quel giorno ero convinto di prendermi la responsabilità di calciare per primo, mi sentivo sicuro, poi è andato male”.

Tanti errori commessi ma un grande spirito all’interno del gruppo: “Ho visto una squadra che ha dato l’anima, per la maggior parte con un uomo in meno, creando diverse occasioni. Non è bastato e non basta: l’Italia ha l’obbligo di andare ai Mondiali, bisogna prendersi la responsabilità”.

Sull’Inter: “C’è esagerazione, sia nel bene che nel male. Sono un ragazzo di 20 anni che arriva dalla B, a cui nessuno ha regalato nulla, che sta facendo bene nella sua prima stagione all’Inter, ma che non ha fatto ancora niente per scomodare certi paragoni. Io non ho colpe però: non ho mai detto di essere un fenomeno o di valere 100 milioni. Sono solo uno che dà il massimo tutti i giorni”.

Infine un pensiero su Lautaro, fuori per 15 giorni a causa di un risentimento al soleo: “Lui è molto completo, ma quello che ti emoziona è la sua cattiveria, la sua passione, la fame che ha: anche in allenamento gioca come fosse la finale del Mondiale”.

Foto: sito Inter