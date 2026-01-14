Pio Esposito, gol pesantissimo: 1-0 Inter sul Lecce, più 6 sul Napoli

14/01/2026 | 22:43:43

Pio Esposito lancia la fuga dell’Inter. I nerazzurri passano 1-0 sul Lecce con il gol di Pio nella ripresa e vanno a più sei sul Napoli. Nel primo tempo i nerazzurri non girano e giocano a ritmi bassi. Nel secondo tempo Chivu cambia le carte, i nerazzurri alzano la pressione ma il vero cambio di marcia arriva quando entra in campo Lautaro nel tridente con Pio Esposito e Thuram. E dopo una gran parata di Sommer su Siebert, si sblocca il risultato. Giocata di Lautaro che riceve e conclude da distanza ravvicinata, respinta da Falcone ma sulla respinta Pio Esposito va in rete. Finisce 1-0.

