Pio Esposito: “Felice del mio impatto in Serie A. Ho cercato di non snaturare il mio gioco”

01/12/2025 | 22:06:29

Francesco Pio Esposito, attaccante dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky a margine del Gran Galà del Calcio.

Queste le sue parole: “Sono contento di questi premi, ma ora preferisco dimostrare qualcosa in più sul campo. L’obiettivo è tornare qui anche il prossimo anno: vorrebbe dire che avrò confermato il mio valore.”

Sei riuscito a portare le tue doti tecniche e fisiche dalla Serie B a un palcoscenico internazionale. “Ho cercato di non snaturare il mio gioco: quello che facevo in Serie B, provo a farlo anche all’Inter. Non sono cambiato, cerco sempre di essere lo stesso ragazzo che ogni giorno lavora per migliorarsi. È chiaro che ci sono più responsabilità se giochi nell’Inter o in Nazionale, ma io sono rimasto lo stesso.”

La vittoria con il Pisa è stata una risposta dopo le sconfitte? “Non credo fosse un momento difficile: nel calcio ci sono episodi. Con Atlético e Milan non meritavamo di perdere, ma lo accettiamo. A Pisa siamo stati bravi a reagire contro una squadra ben messa in campo, sicuramente è stata una bella risposta.”

Foto: sito Inter