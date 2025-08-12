Pio Esposito: “Felice del gol, tanta gratitudine per Chivu. Lavoriamo per vincere”

12/08/2025 | 23:12:01

Pio Esposito ha parlato a Sportitalia dopo Monza-Inter: “E’ stato una bellissima emozione il gol. Sono contento che siamo riusciti a vincere anche se la vittoria non è arrivata subito. Conta per costruire la mentalità vincente. Abbiamo vissuto una bellissima stagione con il Mister Chivu in Primavera. Il legame con Chivu? Tantissima riconoscenza e gratitudine da parte mia. Siamo cresciuti insieme, lui come allenatore e io come giocatore. Dall’Under 14 alla Primavera fino a qui. Una bella storia. Che Inter sta nascendo? Un’Inter che sta lavorando e che punta a vincere. Con mentalità vincente. Sebastiano al Cagliari? Gli faccio un grande in bocca al lupo ma tanto ci sentiamo in privato”.

FOTO: X Inter