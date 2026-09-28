Pio Esposito: “Dedico il gol a mia nonna che non sta bene. Ci siamo divertiti”

28/09/2026 | 22:53:28

Le parole di Pio Esposito ai microfoni Rai dopo la vittoria dell’Italia contro la Turchia: “Ci tengo molto a dedicare il gol a mia nonna che sta passando giornate non facili. Ci tenevo a fare gol per dedicarglielo. Mio fratello? Mi ricordo la prima volta e ho cercato di non caricarlo di altre pressioni, spero se la sia goduta al massimo, speriamo di condividere il campo altre volte. Avevamo tanta voglia ed entusiasmo, quello che bisogna avere con questa maglia. Nel calcio non va sempre come desideriamo, ma bisogna avere sempre questo atteggiamento. Oggi ci siamo divertiti e penso che si sia visto”.

foto x azzurri