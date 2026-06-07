Pio Esposito decisivo, l’Italia (in 10 dal 68′ per espulsione di Reggiani) piega la Grecia

07/06/2026 | 22:59:40

L’Italia di Baldini concede il bis dopo aver battuto Lussemburgo, piegata 1-0 la Grecia con gol di Pio Esposito. Una buona Italia ha chiuso il primo tempo in vantaggio sulla Grecia grazie al tiro di Pio Esposito su assist di Ekhator al 18′. Occasione per il raddoppio sempre sui piedi dell’interista, che però ha trovato la risposta di Vlachodimos. Clamorosa traversa dell’Italia al 47′: buona azione sulla destra di Fini, che mette in mezzo sul secondo palo per il taglio di Koleosho, che trova un inserimento perfetto ma prende il legno a portiere battuto. Al 68′ gli azzurri restano in dieci per l’espulsione del neoentrato Reggiani. Lancio del portiere Vlachodimos e difesa azzurra scoperta: Reggiani, ultimo uomo, strattona Douvikas che frana a terra. Espulsione diretta per chiara occasione da rete per Reggiani. Sofferenza finale, con gli azzurri che portano a casa la vittoria.

foto x azzurri