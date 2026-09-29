Pio Esposito, dal rinnovo con l’Inter al record con l’Italia. In azzurro solo Meazza e Rivera meglio di lui

29/09/2026 | 14:00:32

L’Italia si gode Pio. Francesco Pio Esposito ha superato quota cinque gol con la maglia della Nazionale con la rete alla Turchia, a 21 anni e 92 giorni e solamente due giocatori ci sono riusciti da più giovani: Giuseppe Meazza (19 anni e 261 giorni) e Gianni Rivera (21 anni e 78 giorni). Due signori del calcio e questo la dice lunga sulla partenza dell’attaccante dell’Inter con gli azzurri. Il futuro resta dalla sua parte, il centravanti fresco di rinnovo con l’Inter resta un punto fermo dell’Italia anche con Roberto Mancini in panchina.

foto x azzurri