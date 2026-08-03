Pio Esposito conferma: “Il rinnovo? Ne sta discutendo il mio procuratore con l’Inter, non ci saranno problemi”

03/08/2026 | 12:36:44

Pio Esposito ha parlato a Sky Sport anche del rinnovo, ve ne avevamo parlato: “Il rinnovo? Sono tranquillo e felice all’Inter. È una situazione che sta curando il mio procuratore con la società senza alcun problema. L’anno scorso siamo andati oltre le aspettative di inizio anno. Sono molto contento di come sia andata la prima stagione all’Inter. Non ci nascondiamo, siamo una squadra forte e che lotterà per vincere anche quest’anno. Voglio dimostrare sempre in campo, prima col club perché il calendario dice questo, poi sperando di avere l’occasione anche in nazionale, ci tengo tantissimo alla maglia azzurra”.

foto x inter