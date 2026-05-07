Pio Esposito: “Chivu mi ha sempre dato fiducia incondizionata. Lo ringrazierò sempre”

07/05/2026 | 23:55:06

Pio Esposito, attaccante dell’Inter, ha parlato a Cronache di Spogliatoio.

Queste le sue parole: “Chivu? Non ti regala niente. Lo conosco da quando ero in Under 14, era il suo primo anno da allenatore in assoluto. Mi faceva già giocare, l’ho subito preso in simpatia e ne è nato un bellissimo legame. L’ho ritrovato in Primavera e da sotto età mi ha dato la fascia da capitano. La prima volta fu a Cagliari, segnai una tripletta. Abbiamo continuato a sentirci negli anni ed è stata una fortuna ritrovarlo quest’anno. La sua presenza è stata decisiva, mi ha dato una fiducia incondizionata dal primo giorno al Mondiale per Club”.

Che cosa significa giocare con Lautaro Martinez? “I numeri parlano per Lautaro e per noi ragazzi vederlo non accontentarsi mai in ogni allenamento è di ispirazione. Con la Roma è rientrato dopo un periodo di stop abbastanza lungo e ha subito fatto la differenza”.

Foto: X Inter