Pio Esposito: “Baldini mi lascia cose bellissime dal punto di vista umano. Io come Toni? Andiamoci piano”

07/06/2026 | 23:51:59

Pio Esposito ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sulla Grecia: “5 gol in 9 partite? Dopo la delusione di Zenica, era importantissimo per me riapprocciare bene con la maglia azzurra, sono contento di essere riuscito ad aiutare i miei compagni in queste due partite. Ho cercato di essere semplicemente me stesso nel lavoro quotidiano, ho cercato di aiutare i miei compagni. Baldini mi ha lasciato bellissime cose dal punto di vista umano in questi 10 giorni, ho imparato tante cose molto bene, lo ringrazio per questo. Paragone con Toni? Ho visto tantissimi video dei suoi gol, è stata fonte di ispirazione per me. E’ un onore essere accostato a Toni, riuscire a fare una carriera come la sua sarebbe tanta roba, piano con i paragoni perché è ancora lunga”.

foto x azzurri