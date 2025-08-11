Il Real ha un nuovo preparatore: Pintus messo in seconda linea

11/08/2025 | 15:00:55

Uno degli artefici dei successi targati Real Madrid risponde al nome di Antonio Pintus. Simbolo della preparazione atletica dei blancos, con l’arrivo di Xabi Alonso ha assunto un ruolo differente all’interno dello staff di casa Real: Performance Manager. Al suo posto il catalano Ismael Camenforte, pianificatore dell’intera preseason che ha visto il club della capitale spagnola impegnato nel Mondiale per Club. L’ultima stagione, condita da molti infortuni, ha minato la fiducia nel preparatore italiano. Ma stando a quanto riferisce AS, Pintus è ancora sotto contratto con il Real Madrid e, salvo sorprese clamorose, rimarrà alle merengues questa stagione nel nuovo ruolo che gli è stato assegnato.

Foto: Instagram Pintus