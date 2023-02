Pinto: “Vina e Shomurodov acquisti sbagliati per colpa mia. Problemi con Mourinho? Lavoriamo per il bene della Roma”

Il General Manager della Roma, Tiago Pinto, in conferenza stampa ha parlato di diversi temi, non solo Zaniolo ma anche acquisti sbagliati e Mourinho. Alcune parole dell’ex Direttore Generale del Benfica: “Anche se spesso si cerca il conflitto tra me e il tecnico è normale che puoi vedere nelle sue e nelle mie parole questo conflitto. Noi lavoriamo per il bene della Roma insieme, pranziamo sempre insieme. Non giochiamo in squadre diverse. Non è una coincidenza il fatto che nelle ultime 3-4 stagioni in Italia i campioni del campionato sono usciti presto dall’Europa. Avremo da fare sul calendario per tutelare le squadre che giocano in Europa. Non è semplice fare tutte queste partite insieme. Sono stato chiaro a gennaio: io cerco sempre di creare un ambiente consensuale sui giocatori presi. Non abbiamo tutti quelli che vogliamo, sapete i nostri paletti e i nostri limiti ma mai abbiamo preso un calciatore che non voleva Mourinho. Io cerco di avere sempre questo ambiente consensuale, questo è diverso da dire che io o Mou abbiamo tutti i giocatori che vogliamo. Per andare ancora più a fondo: io non ho paura ad assumermi tutte le responsabilità dei giocatori che non hanno fatto bene. Tutti i giocatori presi finora e che noin hanno fatto bene sono 100% colpa mia. Per esempio Vina e Shomurodov”.

Foto: sito ufficiale Roma