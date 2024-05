Pinto riparte dal Bournemouth. E Zaniolo commenta: “Tempo al tempo! Tutto torna”

Tiago Pinto ha accettato la proposta del Bournemouth, confermando le indiscrezioni – quasi certezze – che erano arrivate diversi giorni fa dall’Inghilterra. Di sicuro non ha lasciato un buon ricordo a Roma, alcune operazioni (Shomurodov e Vina in testa) sono costate tantissime soldi e non hanno dato alcun tipo di ritorno. Lo scorso febbraio Pinto, quando era ancora in carica alla Roma, aveva criticato Nicolò Zaniolo dedicandogli dichiarazioni non troppo carine: “Se decido di andar via e mi vogliono solo Bournemouth e Galatasaray, bisogna farsi qualche domanda”. Adesso che Pinto ha deciso di accettare la proposta del Bournemouth chissà se sarà lui a porsi qualche domanda… Intanto, commentando su Instagram un post dedicato al dirigente e alla sua ripartenza, Zaniolo non le ha certo mandare a dire: “Tempo al tempo! Tutto torna”.

Foto: Twitter Aston Villa