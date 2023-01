Pinto: “Mourinho non commenta le mie parole, io faccio lo stesso con le sue”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Tiago Pinto, direttore sportivo della Roma, ha così parlato prima della sfida contro la Fiorentina: “Oggi sarà una partita difficile contro una grande squadra, che non ha iniziato bene ma si è ripresa. Sono soddisfatto di quanto fatto da noi in questo gennaio e sono convinto che arriveranno cose buone per noi nel futuro”. E su Zaniolo: “Nicolò ha un problema gastrointestinale e febbre, domani sarà visitato. I problemi che ha non c’entrano con i fischi”.

Infine, ha così parlato delle dichiarazioni di Mourinho: “Lui non commenta le mie parole e io faccio lo stesso per le sue. Il nostro rapporto è tale che se c’è qualcosa da commentare lo facciamo a Trigoria”.

Foto: sito Roma