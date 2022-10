Pinto: “Le parole di Tare non meritano nessuna replica. Dybala è motivato”

Il direttore generale della Roma, Tiago Pinto, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida con la Sampdoria: “Dispiace quando c’è un giocatore infortunato, ma una squadra come la Roma ha tante soluzioni. Il mister cerca varie soluzioni, Belotti e Abraham con il Betis hanno fatto bene”. Poi ha proseguito parlando delle condizioni di Paulo Dybala: “Dybala sta bene, per quanto possa stare bene un giocatore infortunato. Paulo è motivato, speriamo che tutto possa andare per il meglio”. Infine, ha così risposto alla domanda sulle parole di Igli Tare: “Vuole replicare alle parole di Tare che ha detto che la Conference League sia una coppa dei perdenti e che la Roma sia tecnicamente fallita insieme ad altri club? Non merita nessuna replica”.

Foto: sito Roma