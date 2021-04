Pinto: “Ci sono tanti allenatori in scadenza, non capisco perché insistete con Fonseca”

Tiago Pinto, direttore generale della Roma, ha difeso l’operato del tecnico Paulo Fonseca, confermando così ai microfoni di Sky Sport che il futuro del tecnico non dipenderà dalla doppia sfida contro l’Ajax: “Ovviamente no. Lo stesso mister ha già parlato del futuro dicendo che quel che conta è il presente, siamo concentrati sul presente e su cosa fare. Capisco il vostro lavoro, lo rispetto ma ci sono tanti allenatori in scadenza in Serie A e non capisco questa insistenza nei confronti del mister”.