Pinsoglio: “Con CR7 all’inizio avevo un po’ di timore. Ora andiamo a cena e paga sempre lui”

Carlo Pinsoglio, terzo portiere della Juventus, ha parlato così di Cristiano Ronaldo in una diretta su Twich: “All’inizio lo guardavo un po’ così, da lontano. Avevo un po’ di timore, poi mi sono sciolto, ci siamo avvicinati e in campo ci siamo legati per tanti motivi. Non l’avrei mai detto, stiamo parlando di Cristiano Ronaldo, a volte siamo andati anche a cena. Chi paga? Sempre lui”.

Foto: Twitter personale Pinsoglio