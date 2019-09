Pino, entourage Icardi: “Ci sono state minacce poco simpatiche. Il Napoli ci ha provato tantissimo”

A quattro giorni dal trasferimento di Mauro Icardi al PSG che ha chiuso una delle più chiacchierate telenovele dell’estate (partita in realtà già lo scorso inverno), Letterio Pino, agente Fifa e membro dell’entourage dell’argentino che fa capo a sua moglie Wanda Nara, ha parlato a Radio Punto Nuovo di quanto successo nelle ultime settimane: “Mi riallaccio alla minaccia Ferrero. Anche in questo caso ci sono state minacce poco simpatiche. Alla fine questa situazione è finita bene grazie a Wanda e Marotta, che sono stati bravi. Questo calcio deve cambiare, è lo specchio della nostra società e del nostro Paese. Il Napoli si è trovato vittima del fatto che Icardi non si volesse spostare dall’Inter. De Laurentiis ci ha provato tantissimo con Wanda Nara per Icardi, la ha sempre raggiunta telefonicamente con il consenso dell’Inter ed è stato molto gentile nei suoi confronti. È stata la squadra giusta, ma al momento sbagliato. Peccato“.

Foto: Inter twitter