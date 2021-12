Pinnick (Nigeria): “Abbiamo parlato con tre grandi allenatori tra cui Mourinho”

Amaju Pinnick, presidente federazione nigeriana, ha parlato a This Nigeria del possibile nuovo ct: “Abbiamo parlato con tre grandi allenatori. Tra cui anche Mladen Krstajic che ha vinto in Israele. Stiamo facendo tutto il possibile e non dirò che non abbiamo parlato con Mourinho perché lo abbiamo fatto. Ci ha parlato anche il Ministro dello Sport e non c’è niente di male per noi. Mourinho è arrivato alla Roma la scorsa estate e potrebbe anche gestire il doppio incarico se accettasse, ma pare che il portoghese abbia consigliato il nome di un collega connazionale come José Peseiro”.

FOTO: Twitter Roma