Pinamonti: “Vittoria molto importante. Il rigore? Sono stato fortunato”

03/10/2025 | 23:42:11

Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo, autore del gol vittoria a Verona, ha parlato in conferenza stampa.

Queste le sue parole: “La dedica è scontata per il figlio, per la partita siamo molto contenti, uscire dal Bentegodi con 3 punti non è mai facile, contro una squadra dura da affrontare che fa giocare male gli altri. Siamo stati bravi a sfruttare le poche occasioni che ci hanno lasciato”.

Sul rigore? “Il rigore è un terno al lotto, se il portiere si butta e segni ti dicono che è stato un bel rigore. Gli ho fatto i complimenti perché in pochi rimangono fermi, poi sono stato fortunato che la palla mi sia tornata sui piedi”.

La classifica la guardate? “Loro vanno sempre ad alta intensità andando forte sui contrasti e non è mai facile. La classifica non la guardiamo, ma dà morale e fiducia, ora recuperiamo energie e la prossima ce l’abbiamo in casa. Il mister ha detto bene che il nostro campionato deve essere incentrato nella ricerca della salvezza”.

Un obiettivo in termini di gol te lo sei dato? “No, voglio fare come negli ultimi anni dando tutto me stesso. Poi sicuramente più gol faccio meglio è per la squadra e io sono più contento. Qui mi trovo benissimo con i miei compagni”.

La Nazionale la sogni? E cosa provi ad essere uno dei pochi giocatori del Trentino a questo livello? “Sono orgoglioso di portare il Trentino in Serie A, sono legato alla mia terra d’origine. La Nazionale continuerò a sognarla e ambirla fino a quando giocherò a calcio. Darò sempre il massimo fino a quando ci arriverò”.

Foto: sito Sassuolo