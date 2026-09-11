Pinamonti: “Sono orgoglioso di essere arrivato alla Lazio. Frattesi? Porterà la mentalità vincente che ha acquisito all’Inter”

11/09/2026 | 11:23:44

Il nuovo attaccante della Lazio, Andrea Pinamonti, ha concesso un’intervista a DAZN. Queste le sue parole:

“Sono orgoglioso di essere arrivato qui, in una società storica e importantissima. Non prometterò un numero di gol, ma impegno massimo per questa squadra. Nell’ultima stagione ho sfiorato la doppia cifra. Non ascolto cosa si dice di me, sono giudizi degli altri e ognuno esprime il proprio pensiero. Tutti hanno il calciatore che piace o piace meno. Sono contento di quello che ho fatto finora, ma so che ho molto da dare. Frattesi? Porterà la mentalità vincente che ha acquisito all’Inter. Io posso portare esperienza, non sono più giovanissimo e ne ho accumulato un po’. In questo gruppo ci sono tanti giovani, quindi cercherò di mettermi a disposizione e rispondere alle loro domande. Immobile? È una leggenda del calcio italiano non l’ho sentito ma mi piacerebbe farlo. Non saprei che consiglio gli chiederei, forse come ha gestito la pressione che c’è in questa piazza per tanti anni come ha fatto lui, visto che voglio fare il suo stesso tipo di percorso”.

Foto: X Lazio