Andrea Pinamonti è un nuovo calciatore del Genoa. E attraverso il proprio profilo Instagram, il centravanti italiano ha così parlato ai tifosi in vista della sua nuova avventura con la maglia del Grifone: “Molto emozionato di tornare a far parte di questo club storico! Pronto a combattere per i tuoi colori!”.

Foto: Instagram Pinamonti