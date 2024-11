Pinamonti è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la sfida tra Genoa e Cagliari:

“È stata una settimana particolare, diversa dalle altre. Però il calcio è così. Noi, dopo aver ringraziato Mister Gilardino per il lavoro svolto, siamo ora tutti con Mister Vieira. Siamo pronti per questa grande partita, consapevoli della sua importanza, e daremo tutto per portare a casa il massimo dei punti”.

Foto: Instagram Pinamonti