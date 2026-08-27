Pinamonti saluta il Sassuolo: “Ora è tempo di una nuova sfida, ma una parte di me resterà sempre qui”

27/08/2026 | 12:34:15

Andrea Pinamonti ha voluto salutare il Sassuolo dopo l’ufficialità del suo passaggio alla Lazio.

Queste le sue parole in un post pubblicato sul suo account Instagram:

“Quando sono arrivato a Sassuolo, non potevo sapere quanto sarebbe diventato importante per me questo posto. Ma dopo quattro anni, posso indubbiamente dire che mi sono sentito a “casa”.

Sono arrivato poco più che ventenne e me ne vado da uomo, ma soprattutto da padre e da calciatore più consapevole.

Ringrazio società, allenatori, compagni, tifosi e tutti coloro che mi hanno accompagnato in questi anni.

Ora è tempo di una nuova sfida.

Ma una parte di me resterà sempre qui.

Grazie, Sassuolo”.

Foto: sito Lazio