Pinamonti saluta il Sassuolo: “Ora è tempo di una nuova sfida, ma una parte di me resterà sempre qui”
27/08/2026 | 12:34:15
Andrea Pinamonti ha voluto salutare il Sassuolo dopo l’ufficialità del suo passaggio alla Lazio.
Queste le sue parole in un post pubblicato sul suo account Instagram:
“Quando sono arrivato a Sassuolo, non potevo sapere quanto sarebbe diventato importante per me questo posto. Ma dopo quattro anni, posso indubbiamente dire che mi sono sentito a “casa”.
Sono arrivato poco più che ventenne e me ne vado da uomo, ma soprattutto da padre e da calciatore più consapevole.
Ringrazio società, allenatori, compagni, tifosi e tutti coloro che mi hanno accompagnato in questi anni.
Ora è tempo di una nuova sfida.
Ma una parte di me resterà sempre qui.
Grazie, Sassuolo”.
Foto: sito Lazio