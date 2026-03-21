Pinamonti risponde a Yildiz. Juve fermata 1-1 dal Sassuolo. Locatelli sbaglia un rigore. Tornano Milik e Vlahovic

21/03/2026 | 22:43:37

La Juve frena sul più bello nella gara del sabato, contro il Sassuolo. A Torino finisce 1-1, a Yildiz risponde Pinamonti. Una serata che ha visto il ritorno di Vlahovic assente da novembre e addirittura di Milik, out da maggio 2024.

Al 14′ la sblocca la Juventus. Grande palla di Perin per Conceicao che serve Yildiz al limite. Il turco calcia e insacca. Juve che con veemeneza cerca subito il raddoppio. Ci prova Thuram, conclusione centrale che para Muric.

Poco alla volta cresce il Sassuolo. Alla mezz’ora chance per Berardi, palla per Pinamonti, che buca un pallone che avrebbe potuto dare il pareggio.

Al 42′, altra chance per la Juventus. Conceicao sguscia a due avversari, palla indietro per Kalulu, il francese calcia fuori.

Finisce il primo tempo con la Juve meritatamente in vantaggio 1-o.

Riparte la gara. Al 51′ pareggia il Sassuolo. Assist di Berardi per Pinamonti che prende il tempo a Bremer e insacca la rete dell’1-1. La Juve accusa il colpo, i bianconeri non riescono a reagire. Spalletti cambia qualche elemento, inserisce Koopmeiners e Miretti. Al 72′, chance per Boga, cross di Conceicao, palla in mezzo dove bocca devia ma salva Muric. Al 78′, momento storico, se vogliamo, torna in campo Milik dopo due anni. Entra con lui anche Vlahovic e Zhegrova, assalto Juve nel finale.

Assalta la Juventus, al minuto 82, Idzes tocca la palla di mano. Dopo una lunga revisione, Marchetti assegna il calcio di rigore. All’87’ va Locatelli dagli 11 metri. Il centrocampista sbaglia clamorosamente, para Muric.

Assalta la Juventus. Cross di Yildiz, Milik stacca di testa, ancora Muric a salvare. Assedio Juve nei sei minuti di recupero. Ma la Juve non riesce a segnare il 2-1. Finisce 1-1 allo Stadium. La Juve sale a 54, gli stessi punti del Como, che però gioca domani contro il Pisa.

Foto: sito Sassuolo