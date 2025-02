Pinamonti risponde a un autogol di Thorsby. Torino-Genoa finisce 1-1

Un gol per parte e un giusto pareggio. Termina 1-1 la sfida tra Torino e Genoa. Un punto che fa muovere la classifica a entrambe in una gara equilibrata. Il primo tempo sembra essere destinato a chiudersi sullo 0-0 ma, nel recupero, arriva il vantaggio granata: sfortunata deviazione di Thorsby nella propria porta, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 68′, il Genoa trova il gol dell’1-1. Rinvio approssimativo da parte di Coco, con Messias che intercetta la palla e serve Pinamonti. Conclusione del centravanti, che trova anche una leggera deviazione di Maripan che spiazza Milinkovic-Savic. Termina 1-1 il posticipo del sabato. In classifica, il Torino sale a 28 punti. A 27 il Genoa.

Foto: sito Genoa