Pinamonti: “Questo gol conta tanto. Il nostro lavoro porta frutti e punti”

30/10/2025 | 21:51:14

Pinamonti ha parlato a Dazn dopo la vittoria del Sassuolo contro il Cagliari: “Questo gol conta tanto ma più che altro per i 3 punti perché era l’obiettivo principale e sono contentissimo di questo ma anche per me perché è sempre bello fare gol. La rete? Inizialmente anch’io pensavo di calciare di prima, ho visto che i difensori arrivavano molto forte e quando arrivano molto forte devono essere veramente bravi per fare un cambio di direzione, quindi ho visto questo spazio e ne ho approfittato. Abbiamo avuto pochi giorni per preparare la gara ma il mister è stato molto bravo a darci pochi consigli ma quelli giusti perché sappiamo tutti che questo è un campo difficile per tutti perché hanno un tifo che li spinge tanto e ne fanno la loro forza. Il mister ci ha detto di restare concentrati perché sarebbero arrivate le occasioni ma prima di sbloccarla restare compatti. Siamo consapevoli che stiamo facendo un grande lavoro, tutti i giocatori dal primo all’ultimo si sacrifica molto, e alla lunga questo porta tanti punti e tanti frutti”.

Foto: Instagram Serie A