Pinamonti: “Quando la squadra fa bene, anche per l’attaccante è più facile”

L’attaccante del Genoa Pinamonti, ha rilasciato un’intervista a SportWeek, parlando del percorso fatto fino ad ora con i rossoblu: “Sono orgoglioso di aver segnato gol

decisivi: meglio uno solo alla volta ma importante, che due in una partita vinta 5-0. E poi, si sa, quando la squadra fa bene, anche per l’attaccante è più facile. Non era scontato, perché a inizio campionato abbiamo avuto tanti problemi, tra infortuni e cambio dell’allenatore. Siamo riusciti a tenere botta e a uscirne.” Sul fatto che sia stato preso per sostituire Retegui dice: “Non ci do gran peso. Del resto so da solo quando faccio bene e quando no, del giudizio altrui mi interessa relativamente”.

Foto: Instagram Genoa