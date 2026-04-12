Pinamonti: “Non mi aspettavo gli applausi dei tifosi del Genoa. Il Sassuolo può fare un altro step”

12/04/2026 | 15:40:42

Andrea Pinamonti ha parlato a DAZN dopo la partita tra Genoa e Sassuolo: “Siamo molto dispiaciuti per la sconfitta, sono stati più bravi di noi. Gli applausi all’uscita mi hanno fatto piacere, non me li aspettavo. Ero emozionato prima della partita, vuol dire che ho lasciato qualcosa. Stiamo facendo grandi cose. A inizio anno nessuno si aspettava questo, magari manca qualcosa per fare uno step, ma le basi ci sono per fare qualcosa di più”.

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