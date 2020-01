Pinamonti in tribuna per Genoa-Sassuolo: è la prima scelta della Spal

Andrea Pinamonti sembra destinato a lasciare il Genoa durante il mercato di gennaio. E l’assenza dell’attaccante (neppure in panchina) in occasione della sfida contro il Sassuolo può essere un indizio da non sottovalutare. L’ex Inter – come vi abbiamo anticipato- è al primo posto nella lista per il reparto avanzato della Spal. Una situazione da monitorare in attesa di nuovi sviluppi.

Foto: Twitter ufficiale Vivo Azzurro